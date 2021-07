Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 30.07.2021, 12:00 Uhr, bis Samstag, 31.07.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Langelsheim - Europakreuzung - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Freitag, gegen 13:35 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 70-jährige Fahrzeugführer eines Mazda aus Salzgitter übersieht beim Abbiegen einen entgegenkommenden 43-jährigen Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wird der Kradfahrer aus dem Landkreis Hildesheim verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

