Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholgeruch in Atemluft

Gronau (ots)

Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille schließen lässt. Der Test wurde nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Enscheder Straße in Gronau erforderlich. Bei der Aufnahme des Geschehens rochen Polizeibeamte Alkohol in der Atemluft eines 61-jährigen Enscheders, dem Unfallverursacher. Der Niederländer war von einem Tankstellengelände auf die Enscheder Straße gefahren und hatte dabei die Vorfahrt des fließenden Verkehrs missachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 33-jährigen Gronauers. Es folgten eine Blutentnahme, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können, die Erhebung einer Sicherheitsleistung und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 3.000 Euro geschätzt.

