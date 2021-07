Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruchversuch in Sporthalle

Stadtlohn (ots)

Über das Dach haben Unbekannte versucht in den Umkleidetrakt einer Sporthalle in Stadtlohn einzubrechen. Die Täter entfernten Schrauben einer Kunststoffkuppel und zerschlugen eine weitere. Ob die Einbrecher in die Halle eingestiegen sind, ist unklar, so auch der Weg der Unbekannten auf das Dach. Das Geschehen an der Burgstraße trug sich zu zwischen Freitag vergangener Woche und Montag. Der Sachschaden wird mit circa 400 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

