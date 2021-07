Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Bei Nieselregen aufgefahren

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 13-Jährige am Donnerstagmorgen in Epe zugezogen. Bei starkem Nieselregen fuhr die Radfahrerin gegen 07.40 Uhr auf dem Amelandsbrückenweg aus Richtung Schoppenkamp kommend in Richtung Hofkamp auf einen am Straßenrand geparkten Wagen auf und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Gronauerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 800 Euro geschätzt.

