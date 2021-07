Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 30.07.2021

Verkehrsunfall

Am 30.07.2021, um 17.00 Uhr, befuhr ein 53 jähriger Landwirt aus Hahausen mit seinem Ackerschlepper die Straße "Neustadt" von Hahausen in Rtg. Der B 248. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 51jährigen Hahäuser zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Unfallflucht

In der Zeit vom 27.07.2021, 16.30 Uhr, bis 28.07.2021, 05.30 Uhr, wurde in Seesen, Lange Str. 5, ein dort parkender Pkw Opel Corsa durch ein unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Verkehrsunfall

Am 30.07.2021, um 13.00 Uhr, kam es auf der B 64, Dannhäuser Berg, zu einem Auffahrunfall. Ein 48jähriger Mann aus Essen mußte dort verkehrsbedingt seinen Pkw abbremsen. Ein nachfolgender 26jähriger Pkw-Fahrer aus Einbeck erkannte diesen Vorgang zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Hausfriedensbruch, Besitz von Betäubungsmitteln

Am 30.07.2021, um 20.00 Uhr, informierte der Eigentümer des Marcel-Callo-Haus Seesen die Polizei, da sich dort mehrere Jugendliche unberechtigt aufhalten sollen. Dort wurden dann insgesamt 6 Jugendliche/Heranwachsende aus Seesen und Göttingen im Alter von 15 bis 19 Jahren von der Polizei angetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen wurden Betäubungsmittel in Form von Marihuana/Cannabis aufgefunden. Gegen die jungen Männer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

