Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen am 30.07.2021

Goslar (ots)

Seesen

Am 29.07.2021 um 09:30 Uhr übersieht ein Kradfahrer das links Abbiegen eines vor ihm fahrenden Krades von der B 243 auf die Kirschenallee in Richtung Bilderlahe. Es kommt zum Zusammenstoß beider Kräder. Beide Kradfahrer werden verletzt, einer in ein Krankenhaus verbracht. Die Kräder wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 2000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell