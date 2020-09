Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto landet vor Kirche auf dem Dach: Ermittlungen wegen Alkohol am Steuer

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Für die Fahrerin noch relativ glimpflich ging in der Nacht zum heutigen Freitag in der Wolfhager Straße ein Unfall aus, bei dem die Frau mit ihrem Auto einen Zaun durchbrach, sich überschlug und vor einem Kirchengebäude auf dem Dach landete (siehe Fotos). Die 25-Jährige aus Kassel erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Da sich vor Ort bei den ersten Ermittlungen zur Unfallursache herausstellte, dass die Fahrerin offenbar Alkohol getrunken hatte, musste sie später eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 1:20 Uhr in Höhe eines Kirchengebäudes in der Wolfhager Straße, nahe des Haroldplatzes. Die 25-Jährige war mit ihrem Kleinwagen stadtauswärts unterwegs und verlor in Höhe der Hausnummer 310 die Kontrolle über ihren Wagen. Im weiteren Verlauf geriet das Auto ins Schleudern, überfuhr unkontrolliert den rechten Gehweg, durchbrach einen Metallzaun, überschlug sich und kam an der Treppe des Kirchengebäudes auf dem Dach zum Liegen. Die 25-Jährige hatte sich anschließend noch selbstständig aus dem Wagen befreien können. An ihrem Pkw war ein Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Weitere 5.000 Euro Schaden entstanden durch die Beschädigungen auf dem Kirchengelände.

