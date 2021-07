Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Meldung der Polizeistation Braunlage vom 29.07.2021

Goslar (ots)

Braunlage.

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Dienstag den 27.07.2021, in der Zeit zwischen 10:30 und 13:00 Uhr ereignete sich in Braunlage in der Gartenstraße auf dem Parkstreifen vor Haus Nr. 1 ein Verkehrsunfall. Beim Öffnen einer Fahrzeugtür stieß die geöffnete Tür des vermutlich weißen Fahrzeuges gegen einen rechts daneben parkenden grauen VW Kleintransporter mit Kennzeichen aus Goslar.

An dem Transporter entstand an der Seitenwand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 entgegen.

i. A. Pauls, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell