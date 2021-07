Polizei Warendorf

POL-WAF: KORREKTUR: Ennigerloh. Geldbörse und Mobiltelefon gestohlen

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.7.2021 stahlen Unbekannte zwischen 6.55 Uhr und 7.10 Uhr aus einem Haus an der Straße An den Weiden in ENNIGERLOH eine Geldbörse, eine weiße Plastikdose mit Geld und ein Mobiltelefon. Im Verdacht stehen eine junge Frau und ein junger Mann, die sich vor dem Haus aufhielten, als der Hausbesitzer nach einem kurzen Spaziergang zurückkam. Das Paar war mit einem grauen Pkw Hyundai I30 unterwegs, der zwischen Sonntagnachmittag (25.7.2021) und Montagmorgen in Münster-Angelmodde gestohlen worden war.

Des Weiteren dürften die Tatverdächtigen Gärten und möglicherweise weitere Häuser an der Straße Erlengrund betreten haben. Die gestohlene Geldbörse fand ein Landwirt im Laufe des Montags in der Bauernschaft Beesen.

Die Tatverdächtige ist geschätzt Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, hat blonde schulterlange Haare, blaue Augen, eine füllige Statur und trug eine kurze blau/grüne Sporthose.

Ihr männlicher Begleiter ist ebenfalls geschätzt Mitte 20 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, hat dunkelbraune Haare, einen Kurzhaarschnitt, eine schlanke Statur, trug unter dem Kinn eine medizinische Maske, eine schwarze Trainingshose und ein weißes T-Shirt.

Wer hat den Pkw mit dem Kennzeichen MS-TB 121 (Kennzeichen korrigiert) und/oder die Tatverdächtigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

