POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 26.7.2021, 17.00 Uhr wurde ein Kleinkraftradfahrer in Rinkerode, Alte Dorfstraße leicht verletzt. Der 57-Jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Alte Dorfstraße in Richtung B 54. Zeitgleich bog ein in entgegengesetzter Richtung fahrender 53-jähriger Rinkeroder mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Supermarkts ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 57-jährige Rinkeroder stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

