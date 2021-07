Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kinderfahrrad sichergestellt - wem gehört es?

Wem gehört das Kinderfahrrad der Marke Noxon, dass Polizisten am Dienstagabend (20.7.2021) in Ahlen sicherstellten? Die Beamten überprüften auf der Straße Am Röteringshof einen Mann, der auf dem blau-grünen Kinderfahrrad fuhr. Der 26-jährige Ahlener gab an, dass Zweirad auf dem Spielplatz Rottmannstraße/Auf dem Damm gefunden und mitgenommen zu haben. Die Einsatzkräfte stellten das Kinderfahrrad sicher. Bislang hat niemand den Diebstahl des Fahrrads angezeigt, so dass der Besitzer unbekannt ist. Wem gehört das Fahrrad? Wer kann Angaben zu dem Besitzer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

