Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zu belebter Zeit auf Supermarktparkplatz Auto angesprüht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.7.2021 besprühte ein Unbekannter zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr einen roten Renault Clio mit schwarzer Farbe, der auf dem Supermarktparkplatz an der Sternstraße/Oststraße in Beckum stand. Zu dieser Zeit düfte der Parkplatz sehr belebt gewesen sein, so dass möglicherweise jemand die Tat beobachtet hat. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell