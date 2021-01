Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (14.01.2020), gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 21jähriger Pkw Fahrer mit seinem VW Golf den Strotheweg aus Richtung Bergstraße kommend. Plötzlich fuhr von rechts ein Fahrzeug von einem Parkplatz auf seine Fahrspur und blieb dort stehen. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich der 21jährige Mann mit seinem Pkw nach links aus. Im Zuge dieses Ausweichmanövers fuhr er gegen die dortige linke Leitplanke. Der vom Parkplatz gefahrene Pkw entfernte sich vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein weißes oder silbernes größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Kombi oder SUV, gehandelt haben. Der Schaden an dem Golf beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1500 Euro. In der Nähe des Unfallortes sollen nach Angaben des 21jährigen Mannes zwei Radfahrerinnen den Unfall beobachtet haben. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können. Insbesondere bitten die Beamten die Radfahrerinnen, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell