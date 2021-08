Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Streifenwagen

Gelsenkirchen (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 10. August 2021, mit einem Streifenwagen in der Gelsenkirchener Altstadt kollidiert. Gegen 2.20 Uhr kreuzte der 18-Jährige den Weg des Streifenwagens und den eines Taxis, nachdem diese gerade an der Wildenbruchstraße an einer grünen Ampel angefahren waren. Nur aufgrund einer sofortigen Bremsung der Polizeibeamten und des Taxifahrers konnte eine Kollision verhindert werden. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt auf der Ringstraße in Richtung Schalke fort. Die Streifenwagenbesatzung folgte dem Gelsenkirchener und versuchte auf verschiedenen Wegen, auf sich aufmerksam zu machen. Da keinerlei Reaktion vom Fahrer ausging, überholten die Beamten den E-Scooter, stellten ihren Wagen an der Kreuzung Ringstraße / Augustastraße ab und stiegen aus. Der Gelsenkirchener steuerte auf die Kreuzung zu, machte dann eine Lenkbewegung zum Streifenwagen hin und kollidierte schließlich mit der Hintertür. Hierbei verletzte sich der Gelsenkirchener leicht. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus. Durch eine weitere Streifenwagenbesatzung wurde der junge Mann zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der E-Scooter eigentlich außer Betrieb gesetzt wurde und dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht ausgegeben war. Das Gefährt wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell