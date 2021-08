Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In einer Kleingartenanlage in Bulmke Hüllen sind bislang unbekannte Täter in mehrere Parzellen eingebrochen. In der Nacht von Donnerstag, 5. August 2021, auf Freitag, 6. August 2021, verschafften sich der oder die Täter unbefugt Zugang zu mindestens fünfzehn Parzellen und entwendeten Gartengeräte und Werkzeug. Die Polizei sucht nach Zeugen, die an den besagten Tagen zwischen 23.30 Uhr und 6.45 Uhr etwas Ungewöhnliches an der Kleingartenanlage Bulmker-Erlenkamp zwischen der Plutostraße und dem Bulmker Park bemerkt haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

