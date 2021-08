Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gemeldeter Küchenbrand in Hundsmühlen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 3. August 2021, wurde gegen 18:10 Uhr ein Küchenbrand in der Dietrich-Dannemann-Straße in Wardenburg, Hundsmühlen gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus dem Haus und einen tönenden Rauchmelder fest. Aufgrund der Tatsache, dass keine Anwohner angetroffen wurden, verschaffte sich die eingesetzte Feuerwehr Zutritt über das Küchenfenster in das Wohnhaus.

In der Küche wurde eine in Betrieb befindliche Herdplatte festgestellt, obwohl alle entsprechenden Schalter ausgeschaltet waren. Auf der Herdplatte qualmte ein auf Backpapier abgestellter Kuchen.

Ursächlich für die starke Rauchentwicklung dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt gewesen sein.

Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt, ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Achternmeer und Eversten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell