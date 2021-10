PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl aus einem Rohbau +++ Pkw beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl aus einem Rohbau

Idstein, Rudolf-Virchow-Straße,

Freitag, 15.10.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 18.10.2021, 09:00 Uhr

(ll) Am vergangen Wochenende stiegen in Idstein Einbrecher in den Rohbau eines Seniorenheims ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge im Wert von knapp 9.000EUR. Wie am Montag angezeigt wurde, verschafften sich Einbrecher zwischen Freitagmittag, 16:00 Uhr und Montagmorgen, 09:00 Uhr auf unbekannte Art Zugang zu dem Rohbau in der Rudolf-Virchow-Straße und entwendeten neben verschiedenem Werkzeug auch mehrere Heiz- und Kühlgeräte. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

2. Pkw beschädigt

Niedernhausen, Distelweg,

Samstag, 16.10.2021 14:00 Uhr bis Montag, 18.10.2021, 11:15 Uhr

(ll) Am vergangenen Wochenende wurde in Niedernhausen ein ordnungsgemäß geparkter Golf auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Wie der Fahrzeughalter gestern bei der Polizeistation in Idstein meldete, habe er sein Fahrzeug am Samstag gegen 14:00 Uhr im Distelweg geparkt. Als er am Montag gegen 11:15 Uhr wieder zu seinem schwarzen VW gekommen sei, habe er eine Beschädigung in Form einer Delle und Lackabplatzungen festgestellt. An dem Pkw entstand ein Schaden in der Höhe von etwa 1.500EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell