Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gerät in Brand

Stelzenberg (ots)

Bei einem Fahrzeugbrand ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 37-Jährige leicht verletzt worden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Abgasanlage geriet das Fahrzeug in der Hauptstraße in Brand. Alle fünf Insassen konnten das Auto aus eigener Kraft verlassen, die Frau musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum verbracht werden. Im Rahmen der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Straße für zwei Stunden gesperrt.

