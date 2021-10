PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wohnung +++ Fahrrad gestohlen +++ Mehrere Autos zerkratzt +++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wohnung

Taunusstein-Bleidenstadt, Watzhahner Straße, Samstag, 16.10.2021, 00:00 Uhr

(ll) Ein unbekannter Täter drang in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in Bleidenstadt ein und entwendete eine teure Uhr und Goldschmuck. Ersten Erkenntnissen nach muss sich die Tat gegen Mitternacht ereignet haben. Der Täter machte sich in der Watzhahner Straße an einem gekippten Fenster zu schaffen, konnte dieses öffnen und gelangte so in den Wohnraum. Dort angekommen durchsuchte der Täter die Räume und entwendete Goldschmuck und eine hochwertige Uhr. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 0 zu melden.

2. Fahrrad gestohlen

Eltville-Erbach, Erbacher Straße, Samstag, 16.10.2021, 20:45 Uhr bis Sonntag, 17.10.2021, 08:05 Uhr

(ll) Zwischen Samstagabend und Montagmorgen entwendeten in Eltville ein oder mehrere Täter ein Fahrrad aus dem Hof eines Einfamilienhauses. Das blaue Mountainbike der Marke "Checker Pig" stand mit einem Schloss gesichert im Hof des Geschädigten in der Erbacher Straße. Zwischen Samstagabend, 20:45 Uhr und Sonntagmorgen, 08:05 Uhr knackte jemand das Schloss und türmte mit dem Fahrrad. Das Rad hat einen Zeitwert von etwa 500EUR. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 0 zu melden.

3. Mehrere Autos zerkratzt

Idstein, Obergasse, Freitag, 15.10.2021 bis Sonntag, 17.10.2021, 11:45 Uhr

(ll) Zwei in Idstein geparkte Fahrzeuge wurden über das Wochenende durch einen oder mehrere unbekannte Täter zerkratzt. Am Sonntag gegen 11:45 Uhr stellte die Besitzerin eines Ford fest, dass ihr in der Obergasse stehendes Fahrzeug sowie ein weiteres Pkw durch Kratzer beschädigt worden waren. An dem blauen Ford sowie dem weißen VW-Tiguan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000EUR. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Niedernhausen, Landesstraße 3273, Montag, 11.10.2021, 13:40 Uhr

(ll) Montag in der vergangenen Woche kam es auf der Landesstraße 3273 bei Niedernhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, auf Grund derer die Polizei nun nach Zeuginnen oder Zeugen suchen. Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Lkw die L3273 aus Richtung Lenzhahn kommend in Fahrtrichtung Idstein - Heftrich. Ihm entgegen kam ein bislang unbekannter Pkw, der in einer Kurve soweit auf die Spur des Geschädigten abwich, dass dieser mit seinem Fahrzeug ausweichen musste und dabei die Leitplanke streifte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten im Straßenverkehr nachzukommen. An der Leitplanke sowie dem Lkw entstand ein Sachschaden in der Höhe von 5.500EUR. Der Lkw-Fahrer meldete den Unfall erst mit einigen Tagen Verzug. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell