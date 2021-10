PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gefährliche Körperverletzung in Idstein

Bad Schwalbach (ots)

(ert) Am Samstag den 16.10.2021 gegen 21:00 Uhr kam es in der Idsteiner Innenstadt, im Bereich Löherplatz und Löhergasse zu einer gefährlichen Körperverletzung. Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Die drei Geschädigten wurden zuvor von einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher verfolgt. Ein unbekannter Täter aus dieser Gruppe schlug dann in der Innenstadt Idstein auf die drei Geschädigten ein. Ein weiterer Jugendlicher hielt dabei einen Geschädigten fest. Im Anschluss entfernte sich die Angreifergruppe in unbekannte Richtung. Die beiden Täter können als ca. 14-jährige Jugendliche mit schwarzen, an den Seiten kurz rasierten Haaren beschrieben werden. Beide hatten ein südländisches Aussehen. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940, oder über die Onlinewache der hessischen Polizei www.polizei.hessen.de zu melden.

