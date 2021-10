PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Beleuchtungskontrollen durchgeführt +++

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

Mehr Licht - Mehr Sicht! Polizei Bad Schwalbach führt Beleuchtungskontrollen in Taunusstein durch, Donnerstag, 14.10.2021

(fh)Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit gewinnt eine ordnungsgemäße Beleuchtung am Fahrzeug wieder immens an Bedeutung. Mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen können sich gravierend auf die Sicht des Fahrers auswirken und dazu führen, dass auf und neben der Straße wichtige Details zu spät oder im schlimmsten Fall gar nicht wahrgenommen werden. Nicht auszudenken, wenn es sich dabei beispielsweise um ein Kind handeln würde. Aus diesem Grund haben Beamtinnen und Beamte der Bad Schwalbacher Polizei, im Verlauf des gestrigen Tages, bis in die Nachtstunden hinein, Beleuchtungskontrollen im Bereich von Taunusstein durchgeführt. Neben einer ordnungsgemäßen Beleuchtung richteten die Einsatzkräfte jedoch auch ein Augenmerk darauf, dass die Insassen der Fahrzeuge die Sicherheitsgurte angelegt hatten oder ob diese mit dem Handy am Ohr unterwegs waren. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten rund 65 Fahrzeuge und die darin befindlichen Insassen. In über einem Dutzend Fälle wurden teilweise gravierende Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen der kontrollierten Fahrzeuge festgestellt. Diese müssen nun von den Betroffenen behoben und der ordnungsgemäße Zustand der Beleuchtung muss anschließend bei der Polizei nachgewiesen werden. In sechs Fällen waren Fahrerinnen und Fahrer mit dem Handy am Ohr unterwegs und in acht Fällen die Sicherheitsgurte nicht angelegt, was jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zog. Die Einsatzleitung der Bad Schwalbacher Polizei war mit dem Verlauf der Kontrollen sehr zufrieden und kündigte für die kommende dunkle Jahreszeit weitere Kontrollen an.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell