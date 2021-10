Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt: Klingelstreich löst Schlägerei aus

Sinsheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines Klingelstreichs eskalierte ein bereits seit geraumer Zeit schwelender Streit zwischen zwei Wohnparteien eines Hauses in der Lerchenneststraße. Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr riefen mehrere Anwohner den Notruf, nachdem sich der Streit der Parteien auf die Straße verlagerte. Nach anfänglichen Provokationen und Beleidigungen beteiligten sich schließlich ca. 20 Personen an der Schlägerei. Die Polizei kam mit starken Kräften vor Ort. Es wurden mehrere Personen bei der Schlägerei verletzt. Fünf von Ihnen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Klingelstreich Auslöser der Eskalation gewesen sein. Ermittlungen hierzu hat die Polizei Sinsheim aufgenommen.

