POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: BMW touchiert Opel - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: BMW touchiert Opel - Polizei sucht Zeugen (ots)

Am Donnerstag gegen 09:00 Uhr beschädigte der Fahrer eines BMWs in der Max-Planck-Straße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 3 beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Der BMW musste augenscheinlich in einer Situation mit unklarer Vorfahrtsregelung auf der engen Fahrbahn einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. An BMW und Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen beigefarbenen SUV gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin soll ca. 65-75 Jahre sein und helle, schulterlange Haare haben. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1033-0.

