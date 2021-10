Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Mannheim: Betrunken auf dem E-Scooter erwischt - Führerscheine einbehalten

Heidelberg/Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen kurz vor 1 Uhr stellten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Heidelberger Altstadt bei den Neckarstaden einen 22-jährigen Mann auf einem E-Scooter fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch war. Ein später durchgeführter Test ergab, dass der Mann mit über 1,1 Promille viel zu alkoholisiert war um am Straßenverkehr teilzunehmen. Wenige Stunden später, gegen 4 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen 24-jährigen Mann auf einem E-Scooter im Quadrat K1. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille festgestellt. Beide Scooterfahrer mussten die Beamten auf das jeweilige Polizeirevier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde in beiden Fällen einbehalten. Dafür erwartet die zwei Männer nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Im Rahmen der Themenwoche "E-Scooter" klärt die Polizei Mannheim seit dieser Woche auf den Social Media Kanälen Facebook und Twitter über verschiedenste Fragestellungen rund um die "Elektrokleinstfahrzeuge" auf. Im Verlauf des heutigen Tages wird unter www.facebook.com/PolizeiMannheim über die Thematik "Trunkenheit auf dem E-Scooter" informiert.

