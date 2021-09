Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen, Hindenburgstraße (jb) Im Zeitraum vom 27.09.21, 21:00 Uhr bis 28.09.21, 14.30 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Volkswagen eines 24-jährigen Algermisseners. Vermutlich touchierte der Verursacher den Volkswagen beim Vorbeifahren seitlich. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

