POL-PDLU: Speyer - Nachmeldung eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Montag, den 30.08.2021, gegen 15:46 Uhr, befuhr eine 63-jährige Frau aus Speyer mit ihrem Fahrrad den Radweg der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Dudenhofer Straße und streckte ihren Arm nach rechts, um ihren Abbiegewunsch in die Straße Im Erlich anzuzeigen. Dabei wurde plötzlich ihr Weg von einer jungen Frau gekreuzt, welche schräg aus dem Erlich kommend auf den für sie falschen Radweg fuhr. Dabei kamen sich beide Fahrerinnen so nah, dass die 63-Jährige aufgrund der zeitweise einhändigen Fahrt die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Danach kümmerte sich die junge Frau um die 63-Jährige, wollte einen Krankenwagen rufen und einen Personalienaustausch veranlassen, was die 63-Jährige Beides ablehnte, da sie ihre Verletzung zunächst nicht als erheblich einstufte. Erst später bemerkte die 63-Jährige, dass infolge des Unfalls ihr rechter Arm gebrochen ist. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau nicht mehr vor Ort. Die junge Frau hatte hellbraune Locken, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Speyer zu melden.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise zu der jungen Frau geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

