Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Diebstahl von Werkzeugen beobachtet

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Gegen 3.30 Uhr am Freitag (6. August) beobachtete eine Zeugin, wie zwei bisher unbekannte Täter in einer Einfahrt an der Wurmstraße Werkzeug aus zwei Firmenfahrzeugen in einen gelben Pkw Audi A3 umluden. Da ihr der Besitzer der Firmenfahrzeuge persönlich bekannt war, rief sie diesen an und informierte ihn über das Geschehen vor seiner Haustür. Der Betroffene lief umgehend nach draußen und konfrontierte die Täter. Daraufhin flüchteten diese ohne Beute zu Fuß in Richtung Geilenkirchen.

Der Besitzer des Audis konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Er gab gegenüber der Polizei an, den Pkw an die beiden ihm kaum bekannten Männer verliehen zu haben.

Laut Beschreibung handelte es sich bei einem der Täter um einen sehr schlanken, etwa 175 Zentimeter großen Mann mit Vollbart und langen Haaren, welche er nach hinten trug. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Der zweite Täter wurde als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte einen leichten Oberlippenbart sowie wuschelige Haare und trug ebenfalls dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der Männer. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg, Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht auch die Möglichkeit, Hinweise online weiterzugeben. Hierzu kann der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell