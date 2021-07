Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Aus einem Fahrzeug, das an der Straße Rohmen stand, entwendeten unbekannte Täter Bargeld, eine Retourenpaket mit Kleidung sowie einen Brief, der persönliche Angaben enthielt. Die Tatzeit lag zwischen 19 Uhr und 24 Uhr am Samstag (24. Juli).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell