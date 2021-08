Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Starkstromkabel entwendet

Heinsberg-Karken (ots)

In einem Rohbau an der Straße Severinsweg trennten unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag, 4. August, auf Donnerstagmorgen, 5. August, zwei etwa 25 Meter lange Starkstromkabel ab und entwendeten diese. Auch ein Verteilerkasten wurde beschädigt.

