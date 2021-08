Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Eiscafé

Selfkant-Tüddern (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag (3. August) auf Dienstag (4. August) gewaltsam Zugang zu einem Eiscafé an der Straße In der Fummer. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld.

