Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 28-Jähriger scheinbar durch unseriösen Kammerjäger betrogen

Heinsberg (ots)

Ein 28-jähriger Heinsberger beauftragte am Montag, 2. August, nach einer entsprechenden Suche im Internet einen Kammerjäger. Vor Ort angekommen, versprühte dieser ein angebliches Mittel zur Schädlingsbekämpfung im betroffenen Raum. Anschließend verlangte er eine sofortige Bezahlung per Überweisung. Der Heinsberger beglich daraufhin die Rechnung. Aufgrund des unseriösen Auftretens des Kammerjägers und des geruchlosen Schädlingsbekämpfungsmittels, stieß der 28-Jährige nach eigener Aussage weitere Untersuchungen an. Durch diese habe sich die versprühte Flüssigkeit als Wasser herausgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

