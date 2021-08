Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Arbeitsmaschinen aus Kastenwagen gestohlen

Heinsberg-Waldenrath (ots)

An der Straße Am Strauch entwendeten unbekannte Täter diverse Arbeitsmaschinen aus einem geparkten Kastenwagen. Die Tat ereignete sich zwischen 21 Uhr am Donnerstag (5. August) und 5.15 Uhr am Freitag (6. August).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell