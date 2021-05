Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Kontrolle stellt eklatante Missstände bei Viehhaltung fest

Das Veterinäramt hat am Freitag, 21.05.2021, zusammen mit dem Fachbereich Gewerbe/Umwelt der Polizei einen landwirtschaftlichen Kleinbetrieb in einer westlichen Gemeinde im Landkreis Waldshut überprüft. Dabei wurden gravierende Verstöße bei den Haltungsbedingungen festgestellt. Zuvor war der Tierhalter der Aufforderung nicht nachgekommen, jährlich durchzuführende tierseuchenrechtliche Bestandsuntersuchungen durchzuführen. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass drei Tiere, ein Jungrind und zwei Kühe tief in ihren eigenen Exkrementen standen. Das Jungrind musste aufgrund seines schlechten Allgemeinzustandes euthanasiert werden. Im Stall wurden zudem drei schon vor längerer Zeit verendete Tiere gefunden. Der Stall wurde geräumt. Die beiden Kühe wurden anderweitig tiergerecht untergebracht. Gegen den 36-jährigen Tierhalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die zuständige Behörde hat zudem ein Tierhalteverbot eingeleitet.

