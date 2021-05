Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Fahrräder am Bahnhof beschädigt -Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrottweil - Am Donnerstag, 27.05.2021, gegen 23:33 Uhr, randalierten zwei unbekannte Jugendliche beim Fahrradstellplatz am Bahnhof in Vogtsburg-Oberrottweil und beschädigten hierbei mindestens zwei Fahrräder.

Sowohl die geschädigten Eigentümer, als auch Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

