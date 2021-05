Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Seesen vom 16.05.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Zwischen dem 14.-15.05.21 wurde in der Wildemannstraße im Seesener Ortsteil Münchehof, ein Fahrkartenautomat, sowie ein Schaukasten durch Farbschmierereinen beschädigt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Verkehrsunfall

Am Samstag, den 15.05.21 kam es in der Bornhäuser Straße in Seesen zu einem Parkplatzunfall bei einem örtlichen Lebensmitteldiscounter. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem PKW rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen hinter ihr querenden PKW. Bei dem Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnr. 05381-9440 bei der Polizei in Seesen zu melden.

i.A. Simson, POKin

