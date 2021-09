Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffahrunfall auf der Göttinger Straße in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - am 27.09.2021, gegen 15:15 Uhr, befahren eine 34-jährige Alfelderin und ein 57-jähriger Alfelder die Göttinger Straße in Richtung Hannoversche Straße. Die vorausfahrende Alfelderin stoppt ihren Pkw verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende Fahrzeugführer erkennt die Situation zu spät und fährt auf. Durch den Aufprall wird die Frau leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 2000 Euro angegeben.

