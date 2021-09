Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumaschine bei Containereinbruch entwendet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Einbruch in einen Baucontainer auf dem HAWK-Gelände in der Straße Hohnsen entwendeten unbekannte Täter am Wochenende eine Rüttelplatte.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 24.09.2021, 15:00 Uhr, und dem 27.09.2021, 07:00 Uhr. Den Ermittlungen zufolge öffneten die Täter gewaltsam den betroffenen Container und entwendeten daraus die Rüttelplatte der Marke BOMAG.

Es ist anzunehmen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder womöglich Hinweise zum Verbleib der Baumaschine geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell