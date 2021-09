Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei nahm am Samstagnachmittag, 25.09.2021, einen 33-jährigen Mann vorläufig fest, der im dringenden Verdacht steht, Handel mit Marihuana zu treiben. Der Tatverdächtige befindet sich seit gestern in Untersuchungshaft.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Mann im Rahmen einer Kontrolle in der Hildesheimer Innenstadt mehrere Klemmleistenbeutel mit Marihuana sowie mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden. Eine anschließende Durchsuchung seines Zimmers in einer Obdachlosenunterkunft führte zum Auffinden und zur Beschlagnahme von weiterem Marihuana in einem hohen zweistelligen Grammbereich und von Verpackungsmaterial, wodurch sich der Verdacht auf ein Handeltreiben mit den Drogen erhärtete.

Der 33-jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ das Amtsgericht am gestrigen Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Der Tatverdächtige wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell