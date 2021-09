POL-HI: Polizei Alfeld - Verkehrsunfallflucht auf der L484 Grünenplanen in Richtung Gerzen; PKW alleinbeteiligt im Graben

Polizeiinspektion Hildesheim

Am Montagmorgen, den 27.09.2021, gegen 07:30 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Porschefahrer aus dem Landkreis Holzminden die L484 von Grünenplan aus kommend in Richtung Gerzen. Hinter dem Kreisel verlor der Porschefahrer auf nasser Fahrbahn am Ausgang einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen drehte sich der PKW einmal um die eigene Achse und kam unterhalb einer Böschung zum Stehen. Durch das Unfallgeschehen wurde eine Streugutkiste und ein Leitpfosten zerstört. Der Porschefahrer verließ den Unfallort direkt nach dem Unfall und ließ seinen PKW am Unfallort zurück. Durch Beamte des PK Alfeld wurde der Unfall wenig später nach mehreren Hinweisen von Passanten auf einen verlassenen PKW im Graben aufgenommen. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte im Anschluss ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

