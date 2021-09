Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 19-Jähriger mit Elektro-Scooter unter THC-Einfluss unterwegs

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 26.09.2021, gegen 19:50 Uhr, kontrollieren Beamte des PK Bad Salzdetfurth einen E-Scooter-Fahrer, welcher auf dem Geh-/Radweg in Richtung Wesseln in 31162 Bad Salzdetfurth unterwegs ist. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 19-Jährige Bad Salzdetfurther motorische Ausfallerscheinungen aufweist. Ein durchgeführter Urintest bestätigt den Verdacht und reagiert positiv auf die Abbauprodukte der Droge THC. In der PI Hildesheim entnimmt eine Ärztin eine Blutprobe. Im Anschluss wird er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den Fahrzeugführer wird eine Anzeige nach §24a StVG gefertigt.

