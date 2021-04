Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Drei Pkw beschädigt:

Zwei Fahrzeuge parkten zur Tatzeit vom Mittwoch, den 14.04.2021, zwischen 10:45 und 11.15 Uhr, in der Straße Amtswiese am Fahrbahnrand. Hier nutzte ein bislang unbekannter Täter die kurze Abwesenheit der Besitzer und zerkratzte den Lack an einem weißen Renault Modus und einem grauen Renault Scenic mittels einem spitzen Gegenstand jeweils an der rechten Fahrzeugseite Ein anderer Besitzer hatte seinen weißen Daimler Benz am Dienstag, den 13.04.2021, zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr, in der Straße Am Stadtpark in Höhe Nr. 54 zum Parken abgestellt. Hier beschmierte ein bislang unbekannter Täter mit einem wasserfesten Stift die rechte Fahrzeugseite. Zeugen die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell