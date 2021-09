Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter entwenden Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 24.09.2021, 08:00 Uhr und dem 26.09.2021, 18:20 Uhr stiegen unbekannte Täter gewaltsam in ein Familienhaus in der Rex-Brauns-Straße in Hildesheim ein, suchten das Schlafzimmer auf und entwendeten mehrere Schmuckstücke der Eigentümer.

Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die im Bereich Rex-Brauns-Straße, Kurt-Schumacher-Straße und/oder Peter-Henlein-Straße im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

