Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frosch und Katze gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einen Frosch und eine Katze haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Mannheimer Straße aus einem Garten gestohlen. Die Skulptur des Frosches ist aus Kunststoff, die Katzenfigur ist aus Ton gemacht. Zusammen haben die Figuren einen Wert von etwa 40 Euro. Wegen des Diebstahls ermittelt jetzt die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

