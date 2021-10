Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Süd: Unachtsam über die Straße und auf PKW gerannt

Heidelberg-Süd (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 14:30 Uhr rannte eine 24-jährige Frau in der Haberstraße an der Einmündung im Breitspiel über die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 65-jähriger Audi Fahrer, welcher in Richtung Karlsruher Straße fuhr, konnte einen Unfall nicht mehr vermeiden. Nachdem die Fußgängerin gegen den rechten Kotflügel des PKW's gestoßen war, stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Zur weiteren Kontrolle wurde die Frau im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell