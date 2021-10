PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Doppelhaushälfte +++ Fahrzeug gestohlen +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch haben es auf Schmuck abgesehen, Idstein, im Vorderlenzen, Donnerstag, 14.10.2021, 17:00 Uhr bis 20:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend nutzten Einbrecher in Idstein die Abwesenheit von Hausbewohnern aus und brachen in die Wohnräume einer Doppelhaushälfte ein. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:45 Uhr verschafften sich die Unbekannten zweimal nach demselben Prinzip Zutritt zu den Wohnhaushälften, indem sie jeweils die Terrassentüren gewaltsam öffneten. In den beiden Häusern angekommen, durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von einigen Tausend Euro. An beiden Objekten entstand Sachschaden in Höhe von weiteren 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Mini Cooper entwendet,

Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Mittwoch, 13.10.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 14.10.2021, 16:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag haben Pkw Diebe in Taunusstein-Hahn zugeschlagen und einen Mini Cooper auf offener Straße entwendet. Das Fahrzeug wurde durch die Besitzerin am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr auf der Gottfried-Keller-Straße abgestellt. Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr stellte die Frau den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Die unbekannten Täter entwendeten den Pkw auf unbekannte Art und Weise und flüchteten unbemerkt davon. Zuletzt war der schwarze Mini mit den Kennzeichen RÜD-L 226 versehen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Hochwertige Fahrräder gestohlen,

Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Donnerstag, 14.10.2021, 22:15 Uhr bis Freitag, 15.10.2021, 05:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Diebe in Eltville-Hattenheim zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Die Unbekannten suchten in der Waldbachstraße einen weißen BMW auf, welcher mit einem Fahrradträger und zwei Mountainbikes versehen war. Die Täter entwendeten die beiden Zweiräder der Marken "Rocky Mountain" und "HiTec" in den Farben blau / weiß im Gesamtwert von einigen tausend Euro und flüchteten unbemerkt. Auffällig sind die schwarz-goldenen Griffe am "Rocky Mountain"-Bike sowie eine gelbe Felge am Vorderrad des "HiTec"-Rades.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag, 19.10.2021: B 54, Gemarkung Bad Schwalbach Donnerstag, 21.10.2021: Bad Schwalbach, Emser Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell