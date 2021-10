PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall mit verletzter Fahrerin +++ Zeuegnsuche nach Unfallfuchten +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Autofahrerin bei Unfall verletzt, Taunusstein-Wehen, Dammühlenweg, Donnerstag, 21.10.2021, 08:50 Uhr

(fh)Gestern Morgen kam es im "Dammühlenweg" in Taunusstein-Hahn zu einem Unfall, bei dem sich eine Fahrerin leicht verletzte. Eine 77-Jährige Taunussteinerin befuhr mit ihrem Skoda Oktavia gegen 08:50 Uhr die Straße "Dammühlenweg" in Richtung Weiherstraße. Kurz vor der Einmündung zur Weiherstraße verlor die Dame ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr über ein angrenzendes Blumenbeet und stieß gegen eine Werbetafel. Durch den Zusammenprall verletzte sich die 77-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Das verunfallte Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Die beschädigte Werbetafel wurde durch die Feuerwehr gesichert.

2. Zeugensuche nach Unfall, Kiedrich, Weinbergblick, Mittwoch, 20.10.2021, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 21.10.2021, 14:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach einer Unfallflucht, welche sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kiedrich ereignet hat. Im besagten Zeitraum wurde ein schwarzer BMW der dreier Reihe in der Straße "Weinbergblick" auf unbekannte Art und Weise durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug angefahren und beschädigt. Am BMW entstand ein Sachschaden im Bereich der Beifahrertür, dessen Schadenshöhe auf rund 2.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Hinweise rund um den Unfall nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Unfallflucht am Wochenende, Niedernhausen, Schöne Aussicht, Samstag, 16.10.2021, 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Samstag, dem 16.10.2021, ereignete sich in der Straße "Schöne Aussicht" eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen ist. Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr parkte ein roter Mercedes Benz am rechten Fahrbahnrand. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte ein unbekanntes Kraftfahrzeug beim Befahren der Straße "Schöne Aussicht" in Richtung der Landesstraße 3207 den geparkten Mercedes im Bereich der linken Fahrzeugseite und flüchtete anschließend. Es entstand ein Sachschaden, welcher im hohen dreistelligen Bereich beziffert wird.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell