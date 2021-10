Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

In der Nacht zu Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht einen Briefkasten eines Wohnhauses in der Geschschwister-Scholl-Straße in Freren aufzubrechen. Als der Hund des Hauses gegen 1.50Uhr anschlug, lies er von seinem Vorhaben ab. Der unbekannte Täter soll in einem weißen Lkw mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Wichernstraße geflüchtet sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

