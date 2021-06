Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Container angezündet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitag, 25. Juni, 23:40 Uhr wurde ein Abfallcontainer auf der Rautenstrauchstraße angezündet. Der Container für Papier brannte vollständig ab.

Ein Zeuge beobachtete wie vier dunkel gekleidete Jugendliche einen unbekannten Gegenstand in das Behältnis warfen und in Richtung Norden wegliefen. Kurz davor habe sich auch ein Mann mit einem Hund dort aufgehalten. In welchem Zusammenhang die Personen mit dem Brand stehen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen - weiterer Sachschaden entstand nicht.

Hinweise zu der Entstehung des Feuers oder zu den Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

