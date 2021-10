Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 7. Oktober

Lingen (ots)

Am 7. Oktober findet der letzte Motorradfahrerstammtisch in diesem Jahr der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen statt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße in Lingen einfinden. Gegen 18 Uhr stellt sich die Verkehrswacht Lingen den Besuchern und ihren neuen Aufprallsimulator vor, der gerne von den Besuchern ausprobiert werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell