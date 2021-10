Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Unfallflucht eines minderjährigen Radfahrers

Uelsen (ots)

Am Montag gegen 15:15 Uhr kam es an der Ampelkreuzung Itterbecker Straße/Geteloer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Bei dem Zusammenstoß beider Radfahrer verletzte sich eine 70-jährige Frau leicht. Der andere Radfahrer soll ein minderjähriger Junge gewesen sein und eine auffällig grüne Jacke oder Rucksack getragen haben. Er entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 9200 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell